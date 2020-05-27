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≡ Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают чиновники Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают чиновники Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники РГП «Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области» взяли первую в этом году пробу асфальтобетонного покрытия сегодня, 27 мая, на проспекте Назарбаева, в районе здания "Жастар сарайы".
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§ Гриня
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 27.05.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Герцена,тоесть Кобланды батыра,на участке от Кубеева,до Киевской,при движении,из центра города,уже около месяца назад вырезали кусок асфальта и похоже,не собираются снова ложить.После этого куска,дальше по ходу движения,огромная яма,она вообще никого похоже не интересует,хотя на ходу в нее попав наверняка колесу капец. Кроме меня это никому не интересно?
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§ olegggon
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.05.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лермонтова, Абая и т. д. Керны это одно, а ровность дорог, ливнёвки и сбросы почему не проверяют, КОЛОДЦЫ, самое главное.
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§ Местный
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
Местный


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 29.04.10
Отправлено: 27.05.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие новости!
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§ electro
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 27.05.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо будет там прогуляться и найти какие-нибудь скрытые метки, где они должны были "взять пробу".
Чувствую, что это "театр"
:-x :-x :-x
Если кто-нибудь живёт поблизости, прям с утра пораньше пройдитесь, вдруг найдёте чего
:-o
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§ elektron
Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают чиновники Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.20 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пусть НГ почитают и сообщать не нужно будет. Или не в ломы? 8-)
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§ yudjin
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6626
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на экспертизу дорог с РГП заключает заказчик - акимат Костаная, который и определяет улицы

Ну всё верно... где делали более или менее приличные дорожники, там и дают пробу снять...
А там, где пришлые и навязанные известно кем, типы "Дала", там и не будут экспертизу проводить...пока не просядет и не обвалится...а потом заголосят чиновники в поисках подрядчика...так искать надо не подрядчика, а того, кто его сюда притащил.
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§ Тот самый
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.05.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
образуются поры, в которые может попасть вода и образоваться трещины


Года 2 или 3 назад на Беды-Алтынсарина латали асфальт в дождь. Какие поры?! Там лужа воды была, пар шёл! Ну и результат налицо - постоянно разбита дорога на том перекрёстке.

Цитата:
yudjin:
а потом заголосят чиновники в поисках подрядчика


Дощанова? Там же вроде ЕБРР шум поднял, они финансировали. То и завыли наши актёры - страхуют свой перед и зад. Если бы не ЕБРР, то и ухом бы не повели.
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§ stratosfera_Z
Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают чиновники Костанайской области
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 28.05.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лермантова что не проверяют? Пока срок гарантийный не вышел. Видно же что она рассыпалась. Кстати Гагарина таже участь ждёт
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§ Гриня
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 28.05.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям чудеса! Сегодня ямы,упомянутые мной в посте №1 оказались заделаны.Не идеально,но всё-же... Совпадение или реакция на напоминание на сайте???
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§ сайлау курманов
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3795
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.05.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном в коттеджном поселке начали внутри квартальный дорожный ремонт, причем выгребли всю щебенку что лежало на дороге,вывезли за периметр и сложили в две большие огромные кучи. Промышленную и виноградную вообще не тронули, оказалось на следующий год водоканал намерен менять трубы. Техника вся ушла в город и уже две недели наши улицы никто не трогает
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