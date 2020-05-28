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§ NG.kz
Повысить зарплату врачам и пересмотреть практику уголовного преследования за врачебные ошибки предложил президент РК
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Пандемия коронавируса выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в Казахстане", - отметил Токаев. Причиной, с его слов, стали низкая зарплата, низкий уровень престижа профессии и незащищенность прав медработников.
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§ Сергей kst
Re: Повысить зарплату врачам и пересмотреть практику уголовного...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 28.05.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша медицина и сейчас вызывает сплошной поток негатива. Отменят уголовное наказание_вообще бардак будет.Ты им хоть по миллиону плати,если нет призвания-результат в итоге плачевный.
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§ сайлау курманов
Re: Повысить зарплату врачам и пересмотреть практику уголовного...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3795
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.05.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю одного майора и полковника,которые в малолетстве учились в школе очень плохо, бывало месяцами не ходили в школу, не могли отвечать на самые простые вопросы, а теперь уважаемые пенсионеры
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