yudjin Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6626

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:38 Как всё в наших акиматах зыбко ... вчера ты на коне и телеканале аляу учишь как рубить деревья, а сегодня - в зале суда и ...на телеканале алау в передаче Дело №...

Интересно, а непосредственный начальник аким города вновь останется в кресле и все эти громкие фразы Токаева об ответственности руководства вновь мы не так поняли?