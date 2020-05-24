drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3983





(Полноправные пользователи) Сообщений: 19279

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:41 Цитата: alex_60:

В Свердловск, на родину слетай. Профайл

Алекс, мне от Свердловска, ещё примерно 500 км.

на север надо, до Волчанска. А в Свердловске,

я был в 1969 году, последний раз.

Когда поступал в институт...