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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19279
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОМ, опять где-то пропал. Наверное поехал

На рыбалку, во время карантина?... :lol: :oops: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19279
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, что гости - едут?
''.basename('https://a.radikal.ru/a42/2005/53/6e7d414db6ee.jpg').''
На юбилей Детского сада?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8407
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, что гости - едут?


вчера с сестрой разговаривал.
планировала в этом году.
как самолеты полетят.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19279
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чайник у нас вчера сломался. Сегодня решил
новый - купить. Но этот - не купил.

Кроме того, что он Корона,он
ещё пластиковый... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19279
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как самолеты полетят.

А я не хочу, в Челябинск... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19279
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником, Товарищи!

:lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8407
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я не хочу, в Челябинск.


В Свердловск, на родину слетай.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19279
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В Свердловск, на родину слетай. Профайл

Алекс, мне от Свердловска, ещё примерно 500 км.
на север надо, до Волчанска. А в Свердловске,
я был в 1969 году, последний раз.
Когда поступал в институт... :lol: :oops:
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