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≡ Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении экс-руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алексея ТАРАСОВА огласили сегодня, 28 мая. Оглашение прошло в суде №2 Костаная в онлайн-режиме для гособвинителя и представителей СМИ. Сам Тарасов и два его адвоката на этот раз присутствовали в зале суда.
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§ Горожанин_kst
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1593
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.05.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Прокурор попросил...." и следующее предложение: "Он признал...виновным..."
Так прокуроры просят или признают? ;-)
Он прокурор и судья в одном лице? Исправьте пожалуйста.
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§ olegggon
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 28.05.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже он зицпредседатель.
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§ Горожанин_kst
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1593
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.05.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Фунт сидел ещё при Александре III?
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§ yudjin
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6624
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.05.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всё в наших акиматах зыбко ... вчера ты на коне и телеканале аляу учишь как рубить деревья, а сегодня - в зале суда и ...на телеканале алау в передаче Дело №...
Интересно, а непосредственный начальник аким города вновь останется в кресле и все эти громкие фразы Токаева об ответственности руководства вновь мы не так поняли?
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§ alex_60
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8407
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем что скажет официальный представитель акимата на форуме.
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* drakon
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19279
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ждем что скажет официальный представитель

Приговор, ещё в силу - не вступил... :lol: ;-)
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