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§ NG.kz
Опять ленимся
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увлеклась в последнее время рецептами ленивых блюд. Оладьи с тушеной капустой, оладьи с зеленым луком и яйцом - прекрасные варианты, например, для дачи, где неудобно возиться с пирожковым тестом... Есть у меня еще один простой рецепт, но с очень приятным результатом. Скажем так, по мотивам белорусских колдунов.
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* drakon
Re: Опять ленимся
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19279
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже - увлёкся.
:lol: :lol: :lol:
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