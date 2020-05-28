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§ NG.kz
Пять случаев заражения COVID-19 выявлено в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирусная инфекция выявлена у четверых жителей г.Житикара, а также у студентки, проживающей в городе Костанай. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.
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§ abaika95
Re: Пять случаев заражения COVID-19 выявлено в Костанайской...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4011
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.05.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Студентка является близким контактом с зараженным пациентом//



Пациентом каким? В больницу к нему приходила или имеют в ввиду ранее заболевшим человеком?
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§ директор пляжа
Re: Пять случаев заражения COVID-19 выявлено в Костанайской...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.05.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где была, откуда заразилась? (студентка) как она могла близко контактировать? в какой больнице такое допустили. необъяснимо но факт)
информация о скончавшемся тоже видимо секретная.. что-то попустил, наверное опять приписали.
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