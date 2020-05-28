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§ NG.kz
Бесплатный тест на антитела к коронавирусу могут сдать костанайцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но сделать это смогут только те, кого отберут эпидемиологи Министерства Здравоохранения на основе эпидемиологических критериев. Бесплатное экспресс-тестирование стало возможным вследствие благотворительной помощи, оказанной фондом «Саби».
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* Сергей kst
Re: Бесплатный тест на антитела к коронавирусу могут сдать...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 28.05.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, у кого закупили и чьего пр-ва эти экспресс тесты на антитела.Может они как и тесты на ковид19,в зависимости от производителя-один дает положительный ,другой -отрицательный результат.
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§ Горожанин_kst
Re: Бесплатный тест на антитела к коронавирусу могут сдать...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1591
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.05.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем это?
Очередная бессмысленная трата денег. Для оценки того насколько уже сформирован иммунитет на эту заразу? Бла-бла-бла. Средняя температура по больнице. Все эти гадания уже достали. И весь этот информационный накат, с глубокой поддержкой государства.
А не слабо провести исследования на предмет того как именно сама "борьба" с вирусом повлияет на смертность в перспективе? Да, сейчас, смертность в целом даже снизилась. Всех дома на цепи держали. А вот когда прокатятся масштабные последствия карантина, что будет? Безработица, в следствие нее болезни, суициды, недоедания, криминал?!
В Америке уже есть подобные исследования. По ним последствия борьбы кратно превосходят последствия вируса. Даже при условии полного отказа от ограничений.
Это для тех кто подумывает разыграть карту второй волны.
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§ Vit
Re: Бесплатный тест на антитела к коронавирусу могут сдать...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я заполнил анкету
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§ Горожанин_kst
Re: Бесплатный тест на антитела к коронавирусу могут сдать...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1591
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.05.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Виталь, а если "эне-бене-ряба", и жребий падёт на тебя?
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