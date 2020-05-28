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§ NG.kz
Путешествие пешехода с севера на юг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как меняется политика озеленения областного центра и какие плоды она уже принесла. Оценивать результаты уходных работ лучше, прогуливаясь по Костанаю на своих двоих. Можно ли сегодня в областном центре укрыться в тени и полюбоваться на полноценные кроны деревьев?
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§ yudjin
Путешествие пешехода с севера на юг
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6623
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.05.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Можно бесконечно повторять, что хвойные в городе нельзя высаживать,

Еще одно подтверждение этого можно наблюдать на показушном проспекте Абая. В районе Наримановки при строительстве нового района снесли все клёны и тополя вдоль дороги. Что взамен? Пустота.
Попытка высадить крупномерные сосны успехом не увенчалась. В напоминание остались зияющие ямы со спиленными пеньками.

Прикрыть забором и петуниями... как это скрашивает вид, однако...


В прошлом году решили изобразить живую изгородь из кустарника.
Смотрим на состояние в этом году:


Что-то еще живо, а дальше будет зависеть от уходных работ.

[Исправлено: yudjin, 28.05.2020 - 10:10]
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§ Козлов я
Re: Путешествие пешехода с севера на юг
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1313
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.05.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К счастью, есть еще в Костанае тенистые аллеи (ул. 5 Апреля) / Фото Ксении РЕБИК

Ой,зря Ксения пропиарила тенистые уголки...

Цитата:
Этой весной массовое кронирование не проводилось.

Неправильное утверждение. Вам надо было проехать от Кустаная по Рудненской трассе до дач. Сотни,если не больше, деревьев превратились в столбики. И это зеленая зона вокруг города.Была.
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§ yudjin
Путешествие пешехода с севера на юг
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6623
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.05.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вам надо было проехать от Кустаная по Рудненской трассе до дач.

Ну правильно, у Архимеда новая приоритетная забава... район Кунай... там где он имеет интерес, там обязательно летят щепки... вспомни трассу на Затобольск, Тобыл, Апельсин...
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