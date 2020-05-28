Цитата: Можно бесконечно повторять, что хвойные в городе нельзя высаживать,

Еще одно подтверждение этого можно наблюдать на показушном проспекте Абая. В районе Наримановки при строительстве нового района снесли все клёны и тополя вдоль дороги. Что взамен? Пустота.

Попытка высадить крупномерные сосны успехом не увенчалась. В напоминание остались зияющие ямы со спиленными пеньками.



Прикрыть забором и петуниями... как это скрашивает вид, однако...





В прошлом году решили изобразить живую изгородь из кустарника.

Смотрим на состояние в этом году:





Что-то еще живо, а дальше будет зависеть от уходных работ.



[Исправлено: yudjin, 28.05.2020 - 10:10]