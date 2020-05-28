Горожанин_kst Re: Бесплатный тест на антитела к коронавирусу могут сдать... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1591

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:10 Зачем это?

Очередная бессмысленная трата денег. Для оценки того насколько уже сформирован иммунитет на эту заразу? Бла-бла-бла. Средняя температура по больнице. Все эти гадания уже достали. И весь этот информационный накат, с глубокой поддержкой государства.

А не слабо провести исследования на предмет того как именно сама "борьба" с вирусом повлияет на смертность в перспективе? Да, сейчас, смертность в целом даже снизилась. Всех дома на цепи держали. А вот когда прокатятся масштабные последствия карантина, что будет? Безработица, в следствие нее болезни, суициды, недоедания, криминал?!

В Америке уже есть подобные исследования. По ним последствия борьбы кратно превосходят последствия вируса. Даже при условии полного отказа от ограничений.

Это для тех кто подумывает разыграть карту второй волны.