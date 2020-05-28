NG.kz На поле чудес в стране дураков?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:29 Глава крестьянского хозяйства не дает выкапывать трубы на своей земле и попадает под суд. Заседаний пока не было, только предварительно-подготовительные встречи сторон. Обмен документами. По обе стороны баррикады - предприниматели, поэтому суд экономический. Но на простой спор хозяйствующих субъектов противостояние не похоже. Уж очень интересную роль в нем играет исполнительная власть Костанайского района. Процесс обещает быть выразительным. Пока предыстория.

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