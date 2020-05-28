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§ NG.kz
На поле чудес в стране дураков?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава крестьянского хозяйства не дает выкапывать трубы на своей земле и попадает под суд. Заседаний пока не было, только предварительно-подготовительные встречи сторон. Обмен документами. По обе стороны баррикады - предприниматели, поэтому суд экономический. Но на простой спор хозяйствующих субъектов противостояние не похоже. Уж очень интересную роль в нем играет исполнительная власть Костанайского района. Процесс обещает быть выразительным. Пока предыстория.
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§ Victor Yang
Re: На поле чудес в стране дураков?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12722
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.05.20 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В своё время накосячили чиновники, а сейчас - "эффект бабочки".
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§ Козлов я
Re: На поле чудес в стране дураков?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1313
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.05.20 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас какой-то. Это не "эффект бабочки", а жизнь "бабочки-однодневки".
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