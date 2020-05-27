Цитата: Гога:

----Да смеюсь я , а вы так все серьезно воспринимаете. Прочтите мою аватарку.



Ну, я тоже там горькой иронией отметил: посмотрим как дальше сложатся обстоятельства. Отдельная цивилизация должна двигаться вперёд, по сведениям того-же Росстата 6 год подряд улучшение жизни рядовых граждан не отмечается.



Главное чтобы вы назад не пятились, социальные стандарты подняли, модернизировали государство, вывели действительно в мировые лидеры среди всей вселенной по всем показателям. Возможно где-то ещё есть отдельные цивилизации, можно сколько угодно размышлять о рае, но лучше жить как в раю.