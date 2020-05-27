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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2560
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.05.20 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

----Да смеюсь я , а вы так все серьезно воспринимаете. Прочтите мою аватарку. ;-) ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.05.20 - 05:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
это клубника генномодифицированная?

С одной стороны я понимаю что это такая типа шутка. С другой - противно. ГМО очень простенькая безобидная концепция, но коль скоро она порождает собой анекдоты, то чего можно ожидать в отношении более сложных вещей типа вирусов!? Какой такой, хоть малейшей, способности отличить теплое от мягкого?!
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1909
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.05.20 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Да смеюсь я , а вы так все серьезно воспринимаете. Прочтите мою аватарку.


Ну, я тоже там горькой иронией отметил: посмотрим как дальше сложатся обстоятельства. Отдельная цивилизация должна двигаться вперёд, по сведениям того-же Росстата 6 год подряд улучшение жизни рядовых граждан не отмечается.

Главное чтобы вы назад не пятились, социальные стандарты подняли, модернизировали государство, вывели действительно в мировые лидеры среди всей вселенной по всем показателям. Возможно где-то ещё есть отдельные цивилизации, можно сколько угодно размышлять о рае, но лучше жить как в раю.
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