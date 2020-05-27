Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #11237





(Полноправные пользователи) Сообщений: 923

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:47 Цитата: Обликоморале:

это клубника генномодифицированная?

С одной стороны я понимаю что это такая типа шутка. С другой - противно. ГМО очень простенькая безобидная концепция, но коль скоро она порождает собой анекдоты, то чего можно ожидать в отношении более сложных вещей типа вирусов!? Какой такой, хоть малейшей, способности отличить теплое от мягкого?!