Тот самый Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 732

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:31 Цитата: образуются поры, в которые может попасть вода и образоваться трещины



Года 2 или 3 назад на Беды-Алтынсарина латали асфальт в дождь. Какие поры?! Там лужа воды была, пар шёл! Ну и результат налицо - постоянно разбита дорога на том перекрёстке.



Цитата: yudjin:

а потом заголосят чиновники в поисках подрядчика



Дощанова? Там же вроде ЕБРР шум поднял, они финансировали. То и завыли наши актёры - страхуют свой перед и зад. Если бы не ЕБРР, то и ухом бы не повели.