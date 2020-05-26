Сыкымы Re: "Я вас на карантин посажу": угроза медика из... #4





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Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 23:16 Цитата: elektron:



Цитата: сайлау курманов:



Цитата: Змея Подколодная:



Т.е., никто хамства со стороны водителя "не заметил". Медик один на весь пропускной пункт. Сколько таких вот "правокачателей-на-ровном-месте" проезжает в день на этом пропускном пункте? Казалось бы, ну что стоит ответить на простой вопрос? Фуру открыть не просила, товар показать не просила. Но вот надо было оторваться на "медичке", камеру заранее включил, приготовился прям. Ну и как обычно, "классика жанра": "Ой, меня обидели, нарушили мои права, у меня спросили - откуда груз??? !!!", а потом видос обрывается на самом интересном месте и срочно нужно разослать друганам в WhatsApp. "Самое интересное место" - это когда сначала наговорил много слов про свои права, а потом либо сразу сделал как просили, либо начал бурагозить, потом "нагнули" и сделал, как просили. Но такое видео никому не интересно. Хотя изначально мог бы просто не "быковать" и не услышал бы в ответ эти слова.