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≡ "Я вас на карантин посажу": угроза медика из Костанайской области попала на видео		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Я вас на карантин посажу": угроза медика из Костанайской области попала на видео
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38948
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области медработник пригрозила мужчине, перевозившему груз через блокпост, посадить его на двухдневный карантин. Видео появилось в Сети.
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§ elektron
Re: "Я вас на карантин посажу": угроза медика из...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//"Медработник пояснила, что это был эмоциональный срыв, вызванный оскорблением и хамским поведением со стороны водителя.//

Ну да как же.

//а просьбы полицейских и медработника выйти из кабины отвечал оскорблениями, унижая человеческое достоинство специалистов, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Провоцировал конфликт. Требовал от работников поста лезть в кабину и обслужить его. Его требования выражались в оскорбительной форме", - пояснили в ведомстве.//

Ну а это вообще уже детский лепет. Просто представляю, как водила оскорбляет полицейских и "специалистов" и они лезут в кабину. Только уже вряд ли для его обслуживания. :lol: 8-)
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§ сайлау курманов
Re: "Я вас на карантин посажу": угроза медика из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.05.20 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна из Вершителей судеб, карьеристы,которых судьба не подняла до властной вершины, хотят показать значимость и важность своего участия в этом маскараде...
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§ Змея Подколодная
"Я вас на карантин посажу": угроза медика из Костанайской области попала на видео
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.05.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
до властной вершины

На блок посту стоять? Та еще вершина.
Цитата:
хотят показать значимость и важность своего участия в этом маскараде...

Чем то нужно компенсировать. Вот и пошла в отрыв.
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§ Сыкымы
Re: "Я вас на карантин посажу": угроза медика из...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.05.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Цитата:
сайлау курманов:

Цитата:
Змея Подколодная:

Т.е., никто хамства со стороны водителя "не заметил". Медик один на весь пропускной пункт. Сколько таких вот "правокачателей-на-ровном-месте" проезжает в день на этом пропускном пункте? Казалось бы, ну что стоит ответить на простой вопрос? Фуру открыть не просила, товар показать не просила. Но вот надо было оторваться на "медичке", камеру заранее включил, приготовился прям. Ну и как обычно, "классика жанра": "Ой, меня обидели, нарушили мои права, у меня спросили - откуда груз??? !!!", а потом видос обрывается на самом интересном месте и срочно нужно разослать друганам в WhatsApp. "Самое интересное место" - это когда сначала наговорил много слов про свои права, а потом либо сразу сделал как просили, либо начал бурагозить, потом "нагнули" и сделал, как просили. Но такое видео никому не интересно. Хотя изначально мог бы просто не "быковать" и не услышал бы в ответ эти слова.
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§ elektron
"Я вас на карантин посажу": угроза медика из Костанайской области попала на видео
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Фуру открыть не просила, товар показать не просила

//Медработник спрашивает у водителя, что за груз он везет. На вопрос, почему она этим интересуется, женщина отвечает: потому что "стою на блокпосту".//
Вы статью читали?
Если водитель себя по хамски вёл, то почему наказали "специалиста"? 8-)
А не водителя.
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§ elektron
Re: "Я вас на карантин посажу": угроза медика из...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну и как обычно, "классика жанра": "Ой, меня обидели, нарушили мои права, у меня спросили - откуда груз??? !!!"

Не от куда, а что за груз. Хотя ни то ни другое её не касается совсем.
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§ elektron
"Я вас на карантин посажу": угроза медика из Костанайской области попала на видео
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.20 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот когда каждый начнёт заниматься своим делом, а не лезть поперёк. Может порядок и будет. А пока имеем, то что есть. 8-)
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§ Сыкымы
"Я вас на карантин посажу": угроза медика из Костанайской области попала на видео
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.05.20 - 23:58
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§ Сыкымы
"Я вас на карантин посажу": угроза медика из Костанайской области попала на видео
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.05.20 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
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