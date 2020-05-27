Цитата: на экспертизу дорог с РГП заключает заказчик - акимат Костаная, который и определяет улицы

Ну всё верно... где делали более или менее приличные дорожники, там и дают пробу снять...

А там, где пришлые и навязанные известно кем, типы "Дала", там и не будут экспертизу проводить...пока не просядет и не обвалится...а потом заголосят чиновники в поисках подрядчика...так искать надо не подрядчика, а того, кто его сюда притащил.