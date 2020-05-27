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§ NG.kz
Для регистрации партии в РК теперь нужно собрать 20 000...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38948
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для регистрации партии в РК теперь нужно собрать 20 000 подписей вместо 40 000, а в избирательных партийных списках введена квота для женщин и молодежи в размере не менее 30%. Приблизят ли эти поправки нашу страну к демократии?
Результаты опроса

§ Гога
Re: Для регистрации партии в РК теперь нужно собрать 20 000...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2560
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.05.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Финляндии нет квот , а посмотрите там состав правительства ! В новом финском правительстве из 19 министров 11 женщин и 8 мужчин.Средний возраст членов правительства на момент назначения — 46,1 лет. Санна Мирелла Марин род. 16 ноября 1985 года - Действующий премьер-министр Финляндии с 10 декабря 2019 года -34 года!!
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§ elektron
Для регистрации партии в РК теперь нужно собрать 20 000...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Для регистрации партии в РК теперь нужно собрать 20 000 подписей вместо 40 000

А смысл? Хоть до 10 тыс. всё равно згнобят. 8-)
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