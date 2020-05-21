Змея Подколодная «Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1114

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:59 Были с мужем у бабушки, завезли продукты по мелочи. Коротко о главном: требуется приличная семья, не употребляющие горячительные напитки и т.д., с бесплатным проживанием на ее территории. Бабушке требуется помощь по дому, огород. Обслуживает она себя сама- варит кушать,моет посуду. В доме просто, но чисто. Форумчане, если есть на примете ПОРЯДОЧНЫЕ люди, пишите. Любителей выпить и пожрать за чужой счет, просьба- НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ.



[Исправлено: Змея Подколодная, 21.05.2020 - 18:59]