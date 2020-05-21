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≡ «Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38948
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Галина Васильевна Иванцова живет в частном доме, который своими руками построила в начале 70-х годов. В декабре прошлого года дальние родственники определили её в Рудненский дом-интернат для престарелых и инвалидов, но спустя неделю она уехала.
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§ Змея Подколодная
«Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были с мужем у бабушки, завезли продукты по мелочи. Коротко о главном: требуется приличная семья, не употребляющие горячительные напитки и т.д., с бесплатным проживанием на ее территории. Бабушке требуется помощь по дому, огород. Обслуживает она себя сама- варит кушать,моет посуду. В доме просто, но чисто. Форумчане, если есть на примете ПОРЯДОЧНЫЕ люди, пишите. Любителей выпить и пожрать за чужой счет, просьба- НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ.

[Исправлено: Змея Подколодная, 21.05.2020 - 18:59]
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§ Серый волк
«Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11226
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.05.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господа журналисты с НГ!
Бабушка не только вышивать умеет, она 1937 года рождения, если вы не ошиблись, и с Украины.
Это кладезь информаци. Как в войну, где, что видела, как выжили, Как сбежала и как первые впечатления от нашего Кустаная?

Змее респект! Акиматским фуфлыжным отчётным пустышкам позор!
:lol:
Украинское землячество подключайтесь.
Бабушка много сала не зьист! :lol:

[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.05.2020 - 10:28]
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§ Тимур Гафуров
Re: «Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 522
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 22.05.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
господа журналисты с НГ!

Господин Серый Врлк! В данном случае задача журналиста была - разобраться в ситуации, в которой оказалась бабушка. И эту задачу автор выполнил.
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* yudjin
«Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6621
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.05.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это кладезь информаци.

Да, согласен.
И скажу тебе больше, я говорил на эту тему с ней и даже что-то написал, но в материал не вошло... так как выше написал редактор, задача была другая.
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§ maxsaf
Re: «Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6739
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Были с мужем у бабушки

Цитата:
yudjin:
я говорил на эту тему с ней

Хто чей муж? :lol:
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* yudjin
«Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6621
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.05.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хто чей муж?

неее, мы даже не знакомы...
В любом случае им СПАСИБО за некоторую помощь Галине Васильевне.
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§ elektron
Re: «Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так как там дела у бабули сегодня? Может кто сказать?
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