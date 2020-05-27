elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #11226





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5049

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:19 Цитата: electro:



Коллега, да просто прикольные в КЗ меры. Как в Италии, Франции или Испании. Хотя там статистика совсем другая. И такие меры можно назвать соизмеримыми. Но по цыффаркам КЗ, абсолютный перебор. В Германии например, согласно статичтики, от гриппа по 20 тыс. каждый год мрёт и ничего.

Хотя и меры то так, даже ограничительными сложно назвать.

По что же и за что, народ КЗ так страдает?