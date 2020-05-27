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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1906
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Вообще - то alex_60 хотел *услыщать*.


Цитата:
Kairat stayer:
Следует толерантным быть...
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Даже у кошки коронавирус выявили, вроде в остальном мире таких фактов вообще не зарегистрировано.

Есть и в США (2 кошки, это только протестированные) и Европе пару штук.Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд правильное решение, зачем жителей разных домов смешивать

А на дачи в битком набитом автобусе из разных домов, нормально? ;-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в ресторан незззя :-P
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§ electro
Флуд и оффтопик (часть 4)
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 27.05.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, бредовирус до сих пор занимает всё пространство бошек :-x
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1906
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А на дачи в битком набитом автобусе из разных домов, нормально?


Трудолюбивые дачники доморощенные, вирус в областном центре в основном завозной, последних на карантин помещают.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Коллега, да просто прикольные в КЗ меры. Как в Италии, Франции или Испании. Хотя там статистика совсем другая. И такие меры можно назвать соизмеримыми. Но по цыффаркам КЗ, абсолютный перебор. В Германии например, согласно статичтики, от гриппа по 20 тыс. каждый год мрёт и ничего.
:-x Хотя и меры то так, даже ограничительными сложно назвать.
По что же и за что, народ КЗ так страдает?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4742
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.05.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А в ресторан незззя

Мы сегодня пообдали в ресторане.
А вам если незззя-лапсу дома хомячте :lol:

[Исправлено: kbkz1980, 27.05.2020 - 21:34]
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