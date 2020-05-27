Цитата: alex_60:

за Америку понятно кто, за канаду тоже. за германию ,ну старший по возрасту. вот по России тут не знаю, хотелось бы услыщать мнение.



Следует толерантным быть, похвалю дорогих россиян, там в школьную программу вводят новый предмет "Воспитание" будет называться, с благими целями и задачами, молодцы!



Комсомолка отмечает: Предмет будет называться «Воспитание» и «формировать у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».



Подробнее здесь: https://www.mk.ru/politics/2020/05/26/rossiya-vvodit-rezhim-patriotizma.html