Цитата: 5555:

в плане экипировки и отношения к ней мне кажется следует перенимать опят США. если посмотрите ютуб то видно что их копы как резанные орут что они полиция и быстрее пристрелят чем подойдут к задерживаемому пока на землю не уляжется. а все потому что по люьому поводу крайними остаются при отступлкнии от инструкции.



Всё верно, в июне 2018 года на форуме обсуждали, сравнивали действия наших полицейских с полицейскими США, почти два года прошло, ничего не изменилось в лучшую сторону, цитирую отрывок:



Это у нас подошли представились полицейские, удостоверение граждане требуют, показали, затем со стороны полицейского через окошко озвучиваются: выйдите пожалуйста из машины и.т.д в таком русле или нетрезвого водителя преследуют пока у последнего топливо не закончится, это так утрируя. Там не подчинился законным требованиям, тем более вооружённый человек или группа лиц, как надо относится? Угроза разная бывает, предугадать невозможно, да и от расстояния до граждан зависит, в зависимости от ситуации могут применить электрошокер и другие спец. средства, также огнестрельное оружие.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=12060