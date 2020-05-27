/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Напарника погибшего при исполнении сержанта полиции Дархана Базарбаева допросили в суде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Напарника погибшего при исполнении сержанта полиции Дархана Базарбаева допросили в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38947
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в суде допросили напарника Амангельды Сыздыкова, сестру подсудимого Алефтину КРЯЧЕК и других свидетелей. У стороны обвинения и защиты было много вопросов по поводу формы и средств защиты полицейских.
Читать новость

§ 5555
Re: Напарника погибшего при исполнении сержанта полиции Дархана...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 27.05.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в плане экипировки и отношения к ней мне кажется следует перенимать опят США. если посмотрите ютуб то видно что их копы как резанные орут что они полиция и быстрее пристрелят чем подойдут к задерживаемому пока на землю не уляжется. а все потому что по люьому поводу крайними остаются при отступлкнии от инструкции.
Профайл

* maxsaf
Re: Напарника погибшего при исполнении сержанта полиции Дархана...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6738
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:

Ко мне как-то приехали полицейские, потому что у меня в 2 часа ночи музыка долбила так, что стены ходуном ходили, гости, дискач был отменный, лазеры, дым и все дела. Кароче, открываю, стоят в полном обмундировании, рука на пистолете. Еще один вторую дверь караулит. Я спрашиваю, че хотели. Они очень вежливо говорят - ваша музыка нашу перекрикивает, в машине)) Я спрашиваю - че, выключить? Они - просто сделайте потише до нормального уровня. Я - ОК. И все, пожелали доброй ночи и уехали))
Профайл

§ лимон
Re: Напарника погибшего при исполнении сержанта полиции Дархана...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1308
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.05.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- По идее полицейские должны были надеть бронежилеты, - отметил Оразтаев.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38744?1590554279


по идее или по инструкции?
Профайл

§ Fasd
Re: Напарника погибшего при исполнении сержанта полиции Дархана...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 27.05.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
по идее или по инструкции?

По желанию?
Цитата:
Видимо, поэтому полицейские подумали, что едут урезонить обычного дебошира.
Надо бы нашим полийейским показать как работают в США полицейские.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Напарника погибшего при исполнении сержанта полиции Дархана...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1906
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
в плане экипировки и отношения к ней мне кажется следует перенимать опят США. если посмотрите ютуб то видно что их копы как резанные орут что они полиция и быстрее пристрелят чем подойдут к задерживаемому пока на землю не уляжется. а все потому что по люьому поводу крайними остаются при отступлкнии от инструкции.


Всё верно, в июне 2018 года на форуме обсуждали, сравнивали действия наших полицейских с полицейскими США, почти два года прошло, ничего не изменилось в лучшую сторону, цитирую отрывок:

Это у нас подошли представились полицейские, удостоверение граждане требуют, показали, затем со стороны полицейского через окошко озвучиваются: выйдите пожалуйста из машины и.т.д в таком русле или нетрезвого водителя преследуют пока у последнего топливо не закончится, это так утрируя. Там не подчинился законным требованиям, тем более вооружённый человек или группа лиц, как надо относится? Угроза разная бывает, предугадать невозможно, да и от расстояния до граждан зависит, в зависимости от ситуации могут применить электрошокер и другие спец. средства, также огнестрельное оружие.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=12060
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 3
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 58.17 Ko -
^ Наверх