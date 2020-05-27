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§ NG.kz
«Вину признаю, раскаиваюсь...» - На процессе по делу Алексея Тарасова прошли прения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Ущерб, который он нанес отделу ЖКХ, подсудимый полностью погасил, - отметил гособвинитель. - К смягчающим обстоятельствам также относятся чистосердечное раскаяние, полное признание вины и наличие шестерых детей.
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§ maxsaf
Re: «Вину признаю, раскаиваюсь...» - На процессе по делу Алексея...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6738
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сумму ущерба в размере 11 132 919 тенге отделу ЖКХ погасил в полном объеме.

Эт хто ж ему столько насчитал и за что? :-o

Цитата:
Тарасов в целях извлечения выгоды для себя


А где размер предполагаемой выгоды? Просто любопытно - почем нынче право на труд.
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§ Гога
Re: «Вину признаю, раскаиваюсь...» - На процессе по делу Алексея...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2551
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.05.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
за что?

-----Тоже не понял - за что??
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§ drakon
«Вину признаю, раскаиваюсь...» - На процессе по делу Алексея Тарасова прошли прения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19274
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Тоже не понял - за что??

А 80 мильёнов, куда дели?... :lol: :oops:
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§ alex_60
«Вину признаю, раскаиваюсь...» - На процессе по делу Алексея Тарасова прошли прения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8403
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема поуехавших.
Налетели.

[Исправлено: alex_60, 27.05.2020 - 18:58]
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§ maxsaf
«Вину признаю, раскаиваюсь...» - На процессе по делу Алексея Тарасова прошли прения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6738
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тема поуехавших. Налетели.

Махровая коррупция. Мы уже забыли что это такое. Сюда заходим как в зоопарк. Позырить :lol:
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