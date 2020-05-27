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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8403
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
парад на КП 24 июня.
перепост.
//«Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — отметил глава государства.//

[Исправлено: alex_60, 27.05.2020 - 10:47]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1788
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.05.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Макс:- нет, почему вы спрашиваете? Клубника: - да, почему вы спрашиваете?



:lol: :lol: :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6738
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Завидует, я уже больше 300 корней продал в этом году ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8403
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нарциссы.
цветы.
Дракон , у вас сколько стоят?
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19274
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у вас сколько стоят?

Сезон уже закончился.
Стоили 49 центов, за
10 штук... :lol: :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8403
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//И мое предложение тоже)/
за Америку понятно кто, за канаду тоже.
за германию ,ну старший по возрасту.
вот по России тут не знаю,
хотелось бы услыщать мнение.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4741
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.05.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

И сколь на 300 корнях заработал?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1788
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.05.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Клубника: - да, почему вы спрашиваете?



Вспомнился "чернобыльский " анекдот :lol:
Берут интервью у одного из жителей зоны отчуждения:- А че, экология у нас тут нормальная, воздух профильтровали, водоемы почистили, жить можно...
Сказал помидор, и ускакал в сторону АЭС.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6738
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
И сколь на 300 корнях заработал?

Ну вот, чем не цветок говорящий? Интересно - модификации есть, или все натуральное?)))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2551
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.05.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хотелось бы услыщать мнение

----Про что хотел бы *услыщать*?? 8-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1902
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Про что хотел бы *услыщать*??


Пожалуйста особо не обращайте внимания, у вас всё под контролем, ранее говорили-же отдельная цивилизация. Даже у кошки коронавирус выявили, вроде в остальном мире таких фактов вообще не зарегистрировано.

Подробнее здесь: https://www.rbc.ru/society/26/05/2020/5ecd5e369a79475721a73bfe
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1902
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за Америку понятно кто, за канаду тоже. за германию ,ну старший по возрасту. вот по России тут не знаю, хотелось бы услыщать мнение.


Следует толерантным быть, похвалю дорогих россиян, там в школьную программу вводят новый предмет "Воспитание" будет называться, с благими целями и задачами, молодцы!

Комсомолка отмечает: Предмет будет называться «Воспитание» и «формировать у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

Подробнее здесь: https://www.mk.ru/politics/2020/05/26/rossiya-vvodit-rezhim-patriotizma.html
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