Сергей_я 40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2927

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:45 Цитата: Козлов я:

Вот этого я не пойму. Чем отличается человек,ходящий по улице до 22-00 без маски, от человека после 22-00?

Тем же чем и отличие людей которых не пускают на своем авто в другие области, зато на поезде можно.