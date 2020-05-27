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≡ Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают чиновники Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают чиновники Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники РГП «Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области» взяли первую в этом году пробу асфальтобетонного покрытия сегодня, 27 мая, на проспекте Назарбаева, в районе здания "Жастар сарайы".
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§ Гриня
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 683
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 27.05.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Герцена,тоесть Кобланды батыра,на участке от Кубеева,до Киевской,при движении,из центра города,уже около месяца назад вырезали кусок асфальта и похоже,не собираются снова ложить.После этого куска,дальше по ходу движения,огромная яма,она вообще никого похоже не интересует,хотя на ходу в нее попав наверняка колесу капец. Кроме меня это никому не интересно?
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§ olegggon
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.05.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лермонтова, Абая и т. д. Керны это одно, а ровность дорог, ливнёвки и сбросы почему не проверяют, КОЛОДЦЫ, самое главное.
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§ Местный
Re: Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают...
Местный


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 29.04.10
Отправлено: 27.05.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие новости!
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