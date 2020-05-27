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≡ 40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтапное ослабление ограничений многие граждане восприняли как сигнал вообще не соблюдать карантинный режим, отметил сегодня, 27 мая, на брифинге аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
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§ Survivor Puma
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 27.05.20 - 16:50
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§ Горожанин_kst
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Почему, почему...
Так сказал председатель сельсовета, и точка!
Патамушта

[Исправлено: Горожанин_kst, 27.05.2020 - 16:57]
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§ Козлов я
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1310
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.05.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отмечаются массовые нарушения со стороны граждан, которые находятся на улице после 22 часов, хотя карантинный режим это запрещает

Вот этого я не пойму. Чем отличается человек,ходящий по улице до 22-00 без маски, от человека после 22-00? :-o
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