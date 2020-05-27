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≡ 40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтапное ослабление ограничений многие граждане восприняли как сигнал вообще не соблюдать карантинный режим, отметил сегодня, 27 мая, на брифинге аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
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§ юля елиссева
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1572
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.05.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Команда - Фас!, - дана. Кошмарить бизнес начнут с новой силой.
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§ Сергей_я
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.05.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, ну давайте отнимем Житикару и тех кого запустили. Есть ли реальная вообще угроза то? Так то можно и 500 человек с России привезти и за один день там 50-100 больных и из-за этого закрыть область?
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§ peshexod
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расслабляться нельзя, лично я не хожу по мартам и кабакам.
Однако теперь народ сложно обратно будет загнать, тем более летом.

Недавно где по телеку эпидемиолог говорил, пока все не переболеем не стихнет, тоже так думаю.

Хотя с другой стороны других забугорные доктора утверждают что это заговор мафии и новый вирус не страшнее старого.
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§ Горожанин_kst
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Давно классику рока слушал, Сергей? Егор Летов "Всё идёт по плану". Рекомендую.
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§ Горожанин_kst
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:

Распишусь под каждым словом. Точно сказано
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§ abaika95
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
abaika95


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Сообщений: 4010
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Команда - Фас!, - дана. Кошмарить бизнес начнут с новой силой./



Не нарушай и никто тебя кошмарить не будет)



Цитата-/Блин, ну давайте отнимем Житикару и тех кого запустили. Есть ли реальная вообще угроза то?/


Как отнять Житикару? Это что отдельная область у нас?)




Цитата-/Недавно где по телеку эпидемиолог говорил, пока все не переболеем не стихнет, тоже так думаю./


Это я говорил) ещё в самом начале) когда все это казалось лёгким бредом,все эти карантины в Китае и в Италии, запреты) а вот тут на тебе за 3 месяца почти чего только не произошло)
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§ Сергей_я
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.05.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Однако теперь народ сложно обратно будет загнать, тем более летом.

Загнать это пол беды. Добить остатки малого бизнеса и хорошо так затронуть средний и большой - вот чего надо боятся.
Ну и про маски это вообще бред. Для того что бы от них был толк их нужно или раздавать на улице или продавать по 3 копейки. А то что у нас называют сейчас масочным режимом - это порнография чистой воды. Показуха и отчеты перед вышестоящим начальством. Интересно сам Токаев то меняет маски каждые 2 часа?
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§ drakon
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Так то можно и 500 человек с России привезти и за один день там 50-100 больных и из-за этого закрыть область?

Так, что? Россиян к вам - завозят? Видать сами не справляются... :-o
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§ Сергей_я
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.05.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так, что? Россиян к вам - завозят? Видать сами не справляются...

казахстанцев Россия нам возвращает. Россияне вообще не парятся, тестируют только тех, кому хреново. А у нас всех подряд.

[Исправлено: Сергей_я, 27.05.2020 - 15:40]
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§ Pasha
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
Pasha


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 27.05.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочешь работать - будь добр предписания исполняй. Не хочешь исполнять - не работай. Минимального уже делать не хотят . А потом опять будут возле акимата стоять и плакать - " разрешите работать, всё-всё выполнять будем. " .
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§ Горожанин_kst
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Pasha:

Забыл добавить, что за спиной пальчики крестиком...или фига в кармане.
А в голове "может быть...когда-нибудь..."
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§ Добринцофф
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7314
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.05.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Pasha:
А потом опять будут возле акимата стоять и плакать - " разрешите работать, всё-всё выполнять будем. " .

Право на труд-это одно из основных прав прописанных в Конституции.
Заметьте эти люди выходят на площади не попрошайничать,а с единственным требованием, разрешить самим заработать себе на жизнь.
Если власть запрещает работать тогда пусть сама обеспечивает всех безработных и не надо вот этих вот подачек "мы вам дали добро так будьте добры исполняйте"
Я могу отвечать за себя и за людей которые у меня работают,но никак за всех покупателей которые заходят в магазин.
Что мешает полиции начать массово выписывать штрафы всем кто находится без маски в общественном месте?
Почему эту обязанность возложили на меня?
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§ Сергей_я
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.05.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему эту обязанность возложили на меня?

Потому что это проще. Все же очевидно. Ваш магазин, вы на этом зарабатываете вы и контролируйте. Вот так наша власть работает.
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§ abaika95
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/могу отвечать за себя и за людей которые у меня работают,но никак за всех покупателей которые заходят в магазин./



С пьяными вообще трудно,бедные продавщицы уже не знают что делать когда те без маски заходят) в некоторых магазах качки появились) на входе внушительно стоят) может надо нанять такого на время проверки? всеровно эти монтиринговые группы не каждый день мониторят)
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