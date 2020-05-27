Добринцофф Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за... #12





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7314

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:18 Цитата: Pasha:

А потом опять будут возле акимата стоять и плакать - " разрешите работать, всё-всё выполнять будем. " .

Право на труд-это одно из основных прав прописанных в Конституции.

Заметьте эти люди выходят на площади не попрошайничать,а с единственным требованием, разрешить самим заработать себе на жизнь.

Если власть запрещает работать тогда пусть сама обеспечивает всех безработных и не надо вот этих вот подачек "мы вам дали добро так будьте добры исполняйте"

Я могу отвечать за себя и за людей которые у меня работают,но никак за всех покупателей которые заходят в магазин.

Что мешает полиции начать массово выписывать штрафы всем кто находится без маски в общественном месте?

Почему эту обязанность возложили на меня?