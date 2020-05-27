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Pasha:
А потом опять будут возле акимата стоять и плакать - " разрешите работать, всё-всё выполнять будем. " .
Право на труд-это одно из основных прав прописанных в Конституции.
Заметьте эти люди выходят на площади не попрошайничать,а с единственным требованием, разрешить самим заработать себе на жизнь.
Если власть запрещает работать тогда пусть сама обеспечивает всех безработных и не надо вот этих вот подачек "мы вам дали добро так будьте добры исполняйте"
Я могу отвечать за себя и за людей которые у меня работают,но никак за всех покупателей которые заходят в магазин.
Что мешает полиции начать массово выписывать штрафы всем кто находится без маски в общественном месте?
Почему эту обязанность возложили на меня?