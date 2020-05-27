Цитата: Обликоморале:

Клубника: - да, почему вы спрашиваете?





Вспомнился "чернобыльский " анекдот

Берут интервью у одного из жителей зоны отчуждения:- А че, экология у нас тут нормальная, воздух профильтровали, водоемы почистили, жить можно...

Сказал помидор, и ускакал в сторону АЭС.