abaika95 Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4009

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:56 Цитата-/Команда - Фас!, - дана. Кошмарить бизнес начнут с новой силой./







Не нарушай и никто тебя кошмарить не будет)







Цитата-/Блин, ну давайте отнимем Житикару и тех кого запустили. Есть ли реальная вообще угроза то?/





Как отнять Житикару? Это что отдельная область у нас?)









Цитата-/Недавно где по телеку эпидемиолог говорил, пока все не переболеем не стихнет, тоже так думаю./





Это я говорил) ещё в самом начале) когда все это казалось лёгким бредом,все эти карантины в Китае и в Италии, запреты) а вот тут на тебе за 3 месяца почти чего только не произошло)