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≡ 40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38943
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтапное ослабление ограничений многие граждане восприняли как сигнал вообще не соблюдать карантинный режим, отметил сегодня, 27 мая, на брифинге аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
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§ юля елиссева
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1572
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.05.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Команда - Фас!, - дана. Кошмарить бизнес начнут с новой силой.
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* Сергей_я
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2924
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.05.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, ну давайте отнимем Житикару и тех кого запустили. Есть ли реальная вообще угроза то? Так то можно и 500 человек с России привезти и за один день там 50-100 больных и из-за этого закрыть область?
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§ peshexod
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расслабляться нельзя, лично я не хожу по мартам и кабакам.
Однако теперь народ сложно обратно будет загнать, тем более летом.

Недавно где по телеку эпидемиолог говорил, пока все не переболеем не стихнет, тоже так думаю.

Хотя с другой стороны других забугорные доктора утверждают что это заговор мафии и новый вирус не страшнее старого.
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* Горожанин_kst
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1587
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Давно классику рока слушал, Сергей? Егор Летов "Всё идёт по плану". Рекомендую.
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* Горожанин_kst
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1587
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:

Распишусь под каждым словом. Точно сказано
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* abaika95
Re: 40 мониторинговых групп следят и следить будут за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4009
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Команда - Фас!, - дана. Кошмарить бизнес начнут с новой силой./



Не нарушай и никто тебя кошмарить не будет)



Цитата-/Блин, ну давайте отнимем Житикару и тех кого запустили. Есть ли реальная вообще угроза то?/


Как отнять Житикару? Это что отдельная область у нас?)




Цитата-/Недавно где по телеку эпидемиолог говорил, пока все не переболеем не стихнет, тоже так думаю./


Это я говорил) ещё в самом начале) когда все это казалось лёгким бредом,все эти карантины в Китае и в Италии, запреты) а вот тут на тебе за 3 месяца почти чего только не произошло)
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* Сергей_я
40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2924
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.05.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Однако теперь народ сложно обратно будет загнать, тем более летом.

Загнать это пол беды. Добить остатки малого бизнеса и хорошо так затронуть средний и большой - вот чего надо боятся.
Ну и про маски это вообще бред. Для того что бы от них был толк их нужно или раздавать на улице или продавать по 3 копейки. А то что у нас называют сейчас масочным режимом - это порнография чистой воды. Показуха и отчеты перед вышестоящим начальством. Интересно сам Токаев то меняет маски каждые 2 часа?
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