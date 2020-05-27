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§ NG.kz
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38943
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стройка 9-этажного общежития Костанайского медицинского колледжа началась, жители домов Баймагамбетова 183, Гоголя 92, Толстого 67 не успокаиваются. После публикаций в прессе и по итогам стихийной встречи жителей с представителями местной исполнительной власти было сделано следующее
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§ alex_60
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8402
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Согласен,


надеюсь редакция учтет. это.
остальные могут подключиться.
тем более представитель УВД комментирует здесь.
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§ peshexod
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну не справедливо же когда житель КЖБИ будет обсуждать дела Аэропорта да?)

Эта болячка уже касалась многих и был объявлен то ли мораторий на внутридворовую точечную застройку ли просто кто то пообещал так больше не делать точно не помню, поэтому это касается всех.
Ведь хватило же здравого смысла разцентровать город и разнести новые микрорайоны, почему здесь не работает?
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§ peshexod
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
упуская частное,вам не нравится что общага будет во дворе) вот этот вопрос и надо поднимать,если не услышат идите в суд) третьего не дано)

Я всегда утверждал, надо смотреть в корень проблемы, всё остальное симптомы.
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* abaika95
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4009
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/надеюсь редакция учтет. это./



И мое предложение тоже)



Цитата-/точно не помню, поэтому это касается всех./



Я имел ввиду форумную разбивку) так то да понятное дело)



Цитата-//всегда утверждал, надо смотреть в корень проблемы, всё остальное симптомы./



Если уж совсем в корень смотреть то выясниться что советская застройка не учла будущие мощности города) и что делать теперь?
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* Горожанин_kst
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1587
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:

Суть проблемы...не выгодно сейчас акиму "зрить в корень" и строить на новом месте учебный комплекс. Понятно, что это деяние останется в истории, будет абсолютно оправдано и востребовано. Но это всё с приставкой БЫ, ибо в бюджете нет средств, и в скором времени (лет 5 ближайших, точно) они не появятся. А на общагу они уже запланированы. Не построишь, и это заберут, ещё и по шапке дадут.
Опять же затевать грандиозный проект надо в первые годы руководства. Аким здесь уже долго (не помню 9 или 10 лет?!), и есть риск получить новое назначение быстрее, чем довести дело до ума. Тут тоже свои резоны и соображения.

[Исправлено: Горожанин_kst, 27.05.2020 - 13:21]
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§ peshexod
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если уж совсем в корень смотреть то выясниться что советская застройка не учла будущие мощности города) и что делать теперь?

Продолжать дальше не учитывать? При дефиците то кадров?
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§ peshexod
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
не выгодно сейчас акиму "зрить в корень" и строить на новом месте учебный комплекс.

Выгодно или не выгодно одному акиму - это только для понятия его личных соображений.Цитата:
Горожанин_kst:
А на общагу они уже запланированы.

Потому что их просили на общагу, а не на корпус. Как раз я об этом и говорю, нет перспективного взгляда именно в этом случае.
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§ alex_60
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8402
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПРезидент должен решить.
ну как со школой .
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* drakon
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19271
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
. Аким здесь уже долго (не помню 9 или 10 лет?!)

11 сентября, будет 5 лет... :lol: :oops:
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* Горожанин_kst
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1587
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:

Ну смешно, ей богу. Аким, секретарь обкома, это сакральные люди на местечковом уровне. Хозяин. Всё от них зависит. Так то, новый (очередной) учебный корпус скорее в Нуре построят. А построить его именно здесь- это уже целиком и полностью от ушлости (прошу прощение за выражение, но оно более точно и близко по смыслу) акима местного зависит. Вопрос "пробивать" надо.
А уповать на Президента...вы знаете, стратегически более правильно строить... в Аркалыке, вообще сделать город учебным городком. Ему грозит вымирание, истощение залежей, известная история. Чем не выход? Общаг поооолно, сколько брошенного жилья. Строй учебный городок, и вот вам новый наукоград. А?! Каково? Вот стратегическое решение :lol:
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* Горожанин_kst
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1587
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Свистят они как пули у виска. Мгновения...(с)
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§ alex_60
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8402
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бывшего акима акима Павлодарской области.
сегодня домой отпустили. или вчера.
165 000 000.
столько украл.
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§ peshexod
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3519
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Кстати в Павлодаре был похожий прецедент в 2013, там жильцы победили
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* abaika95
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4009
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Продолжать дальше не учитывать? При дефиците то кадров?/



Вопрос то был о корне проблемы,вот вам и корни нашлись) а учитывать или нет вопрос к плановщикам архитекторам, как они видят развитие строительства города в дальнейшем)
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