Горожанин_kst Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1587

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:20 Цитата: peshexod:



Суть проблемы...не выгодно сейчас акиму "зрить в корень" и строить на новом месте учебный комплекс. Понятно, что это деяние останется в истории, будет абсолютно оправдано и востребовано. Но это всё с приставкой БЫ, ибо в бюджете нет средств, и в скором времени (лет 5 ближайших, точно) они не появятся. А на общагу они уже запланированы. Не построишь, и это заберут, ещё и по шапке дадут.

Опять же затевать грандиозный проект надо в первые годы руководства. Аким здесь уже долго (не помню 9 или 10 лет?!), и есть риск получить новое назначение быстрее, чем довести дело до ума. Тут тоже свои резоны и соображения.



[Исправлено: Горожанин_kst, 27.05.2020 - 13:21]