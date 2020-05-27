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§ NG.kz
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стройка 9-этажного общежития Костанайского медицинского колледжа началась, жители домов Баймагамбетова 183, Гоголя 92, Толстого 67 не успокаиваются. После публикаций в прессе и по итогам стихийной встречи жителей с представителями местной исполнительной власти было сделано следующее
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§ peshexod
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3504
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители обратились к депутату городского маслихата своего округа Манарбеку СУЛТАНГАЗИНУ.
Завтра 28.05.2020 в 19.00 договорились о встрече.

[Исправлено: peshexod, 27.05.2020 - 11:57]
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* abaika95
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/двигаются в мирном и конструктивном русле. На свои собрания приглашают участкового/



Тут поддерживаю вас!)
Но общаге всеровно самое адекватное место около колледжа)
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§ peshexod
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3504
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но общаге всеровно самое адекватное место около колледжа)

Как и спортзалу, актовому залу и прочей инфраструктуре, а так же собственно более просторные аудитории, а не приспособленное помещение.
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* abaika95
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/в сети некоторые несознательные элементы (или тролли), пытаются стравить жителей и студентов/



Студенты и кучи отзывов от как понял родственников студентов видел что они за общагу около колледжа) обзывать их термином несознательный элемент думаю неприемлемо) они судят со своей позиции вы со своей,у каждого своя правда
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* abaika95
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как и спортзалу, актовому залу и прочей инфраструктуре/




У КГУ спортзал и библиотека на СХИ во втором корпусе находится,поэтому студентам из первого корпуса нужно ехать на автобусе в библиотеку во второй) не удобства? Да,но а куда в центре тут что воткнешь?)
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* yudjin
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6618
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Жители обратились к депутату городского маслихата

только время потратят зря обращаясь к бесполейзнейшим людям

Сомневаюсь, что на данном этапе можно остановить стройку. Но, как грится,
с паршивой овцы хоть шерсти клок, требуйте облагораживания территории, въездов во дворы, детской площадки и соблюдения всех норм строительства: огораживание, мытье колес на выезде со стройплощадки, работы только в дозволенное время.
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§ peshexod
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3504
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да,но а куда в центре тут что воткнешь?)

Так и жители говорят о том же, зачем создавать неудобства им, когда проблема колледжа не решается? Строительство общежития это полумера
Более того жители считают, что их права нарушены. Согласно статьи 13 закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан"

Статья 13. Участие физических и юридических лиц в обсуждениях решений по архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

1. Физические и юридические лица Республики Казахстан имеют право на полную, своевременную и достоверную информацию о состоянии среды обитания и жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, намечаемой архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением информации ограниченного в законодательном порядке доступа или относящейся к государственным секретам.

2. Информирование физических и юридических лиц о состоянии среды их обитания и жизнедеятельности, а также о намерениях по застройке (перепланировке) территории осуществляется местными исполнительными органами районов (городов) через средства массовой информации или посредством проведения общественных обсуждений, экспозиций и выставок.

3. До утверждения градостроительной и архитектурно-строительной документации физические и юридические лица имеют право принимать участие в обсуждениях, вносить предложения по изменению принимаемых решений, затрагивающих общественные или частные интересы.

4. В случае выдачи государственными органами недостоверной информации (отказа в выдаче запрошенной информации, не относящейся к категории ограниченного доступа) о проектируемых объектах, состоянии среды обитания и жизнедеятельности и предполагаемых в ней изменениях, не соответствующих государственным нормативам или утвержденной градостроительной документации, а также непосредственно затрагивающих общественные и частные интересы, физические и юридические лица вправе обратиться в судебные органы.

5. Участие физических и юридических лиц в обсуждениях при принятии градостроительных, архитектурных или строительных решений может выражаться в форме:
1) прямого участия;
2) представительства;
3) иной, не запрещенной законодательством форме.

6. Если архитектурная, градостроительная и (или) строительная деятельность на данной территории затрагивает интересы граждан, общественных объединений и юридических лиц, то они имеют право:
1) на отмену в административном или судебном порядке решения о размещении, проектировании, строительстве (реконструкции) или вводе объектов в эксплуатацию, осуществляемых с нарушением законодательства или государственных нормативов;
2) на введение ограничений, приостановление или прекращение в административном или судебном порядке деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства или государственных нормативов;
3) обжаловать в судебном порядке действия местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы), районов (городов областного значения), а также заключения экспертизы проектов;
4) предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан и (или) имуществу в связи с допущенными субъектами или должностными лицами нарушениями законодательства или государственных нормативов;
5) в установленном законодательством порядке обращаться по иным фактам нарушения законодательства и государственных нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
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§ peshexod
Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова о стройке общежития медучилища
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3504
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
только время потратят зря обращаясь к бесполейзнейшим людям

Собрали деньги и заключили договор с юридической фирмой, Отправили обращения в республику и копию в областной акимат.

Они просто по человечески идут мирным и цивилизованным путём.
Вот этом примере как раз и будет видно как работает вот эта самая "связь с народом" в контексте "Слышащего государства", а дойдёт до суда так и правосудие.
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* abaika95
Re: Воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства» - снова...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/"Слышащего государства", а дойдёт до суда так и правосудие/



Тут уже дело правовое больше)
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