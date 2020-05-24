Цитата: Сабыр:

Ещё один дурачок,который поверил зомбоящику и великому Пу. Жалко таких. Там никому не нужен и здесь присел. Смысл?



Федеральным госТВ с каждым годом всё меньше народу верит, говорили санкций полезные, теперь говорят, в связи с коронавирусом снимите их и.т.д. разные причины высказываются. В декабре прошлого года В.Путин сказал, что вообще Ленин виноват в нынешнем конфликте между Украиной и РФ, неправильно нарезал границы.



Цитирую: "Даже территории были нарезаны так, что они не соответствовали местам проживания этносов". Даже сейчас, уточнил президент, есть 2000 таких точек, где "стоит отпустить, как может начаться ужас". "Сталин был, кстати, против этого решения", - добавил российский лидер. Особо он подчеркнул, что исконно российские земли были отданы Украине "со странной формулировкой: для повышения процентного соотношения пролетариата". Речь идёт обо всём Причерноморье, западных землях. "Несколько странноватое решение, с которым мы теперь разбираемся", - констатировал Путин.



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