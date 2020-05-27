Добринцофф 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае? #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7313

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:52 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38743?1590550934 Были и более жесткие реакции. Журналистам обещали проблемы, если кадры с террасы будут опубликованы в СМИ. «Ты что, не слышишь? Камеру убери!» - в адрес журналистов сыпались и нецензурные слова.Источник:

По моему вполне нормальная реакция,ребята вы уже реально перегибаете с этими проверками.Люди отдыхают,чё вы лезете с этими камерами как саранча,при этом сами же нарушаете все правила.

Вы бы видели себя с камеры наблюдения в одном из магазинов,это же ужас просто залетели толпой как будто там притон какой то или наркотики продают,осталось только на пол всех положить,грустное зрелище.

Если у санврачей такая работа то их можно понять,а журналистам за такое освещение один большой жирный минус, не удивлюсь если во время очередной проверки журналисту по башке этой камерой настучат,адекватный ответ на такое хамство и вероломство.



[Исправлено: Добринцофф, 27.05.2020 - 10:08]