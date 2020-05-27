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≡ 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие мероприятия не редкость. За 2 месяца провели несколько десятков проверок. Но этот выезд стал первым после того, как главный санитарный врач Костанайской области серьёзно ослабил мер по ограничению распространения коронавируса.
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* Инквизитоp
Re: 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 27.05.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем я и говорил ранее. Сначала все согласны на любые условия, лишь бы разрешили. А как только разрешили - все наплевали на требования
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§ Горожанин_kst
71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1578
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:

А закрывать показательно нарушителей, как в Нур-Султане.
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§ Добринцофф
71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.05.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Были и более жесткие реакции. Журналистам обещали проблемы, если кадры с террасы будут опубликованы в СМИ. «Ты что, не слышишь? Камеру убери!» - в адрес журналистов сыпались и нецензурные слова.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38743?1590550934

По моему вполне нормальная реакция,ребята вы уже реально перегибаете с этими проверками.Люди отдыхают,чё вы лезете с этими камерами как саранча,при этом сами же нарушаете все правила.
Вы бы видели себя с камеры наблюдения в одном из магазинов,это же ужас просто залетели толпой как будто там притон какой то или наркотики продают,осталось только на пол всех положить,грустное зрелище.
Если у санврачей такая работа то их можно понять,а журналистам за такое освещение один большой жирный минус, не удивлюсь если во время очередной проверки журналисту по башке этой камерой настучат,адекватный ответ на такое хамство и вероломство.

[Исправлено: Добринцофф, 27.05.2020 - 10:08]
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§ юля елиссева
Re: 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1570
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.05.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, но ведь проверки малого бизнеса в этом году у нас запрещены. Режим ЧС, на период которого действие большинства законов приостанавливается, уже снят. Следовательно норма о запрете на проверки деятельности малого и среднего бизнеса действует. На каком основании действуют эти проверки?
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§ Pasha
Re: 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина...
Pasha


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 27.05.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объяснительные с нарушителей они берут... С опоздавших на занятие студентов их берите. А тут угроза массового заражение людей . Закрыть одно такое заведение и владельца оштрафовать по крупному - толк будет. А так... , одна видимость и карантина и слежения за его соблюдением.
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* abaika95
Re: 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/,а журналистам за такое освещение один большой жирный минус/




Это их работа,никто не можем воспрепятстовать журналисткой деятельности в Америке журналисты на вызовы вместе с копами ездят и снимают везде для того чтобы было доказательства того что ни власть ни посетители не врут при возникших дальнейших спорах) вполне нормальная практика в цивилизованных странах
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§ Змея Подколодная
Re: 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.05.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если кадры с террасы будут опубликованы в СМИ.

Верно. Люди пришли отдохнуть, выпить чашечку ароматного кофе и т.д. В планах не было засветиться на страницах газет. Посетители не должны считать посадочные места и разбираться- нарушает владелец кафе сан правила или нет. Так на каком основании снимают на камеру и фоткают посетителей? Я бы тоже была против, однозначно.
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§ maxsaf
71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6735
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Ну как бы видеофотосьемка в публичных местах не запрещена. Кто хочет покушать и отдохнуть без операторов - снимают коттеджи. Как то так.
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§ Хозяин
Re: 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 27.05.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Журналистам обещали проблемы, если кадры с террасы будут опубликованы в СМИ. «Ты что, не слышишь? Камеру убери!» - в адрес журналистов сыпались и нецензурные слова"
Это, как обычно, @vsegotokoroleva с дредами вела себя по-хамски?
Проигранные суды её ничему не научили
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§ Змея Подколодная
71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.05.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
видеофотосьемка в публичных местах не запрещена

То есть, статьи нет, за использование фото без согласия? Странно. Я даже свою собаку фотографировать не разрешала. Вдруг мою собу сфоткает криворукий фотограф-любитель? Поймает неудачный кадр, ракурс и т.д. А тут целый человек)
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* abaika95
Re: 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/То есть, статьи нет, за использование фото без согласия? Странно/



Лица скрыты же у людей)
Снимать можно но если ты заранее предупреждаешь о том что я вас снимаю на камеру, человек может потребовать чтобы кадры с его личностью не выкладывали на всеобщее обозрение) вот лица всем и замазали) потомучто тут журналисты снимали нарушение которое как раз и состояло в людях))
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* abaika95
Re: 71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Камеру убери!» - в адрес журналистов сыпались и нецензурные слова"Это, как обычно, @vsegotokoroleva с дредами вела себя по-хамски?/



У меня было другое представление о королевах)
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§ maxsaf
71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6735
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
за использование фото без согласия?

Ну фотосъемка и использование фотовидеоматериалов это как бы разное. На видео лица заретушированы, так что никто ничего предьявить не сможет
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§ alex_60
71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8393
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
журналистам за такое освещение один большой жирный минус, не удивлюсь если во время очередной проверки журналисту по башке этой камерой настучат,адекватный ответ на такое хамство и вероломство.


Нравы города Тобыла.
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