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Куратор темы: maxsaf
§ abaika95
Вечная жизнь 2.0
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что вы знаете о тесте Тьюринга. Постарайтесь ответить сходу, без гуглов, это ведь ваша тема вроде))/




Не смог с ходу,загуглил потомучто не очень вкурсе что за тест Тьюринга) прочитал,к моей теме социальной психологии долековато) но интересно) может ли машина имитировать человека,обсуждать не буду) программой заложено не обсуждать такие темы говорил уже)))
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может ли машина имитировать человека,обсуждать не буду

Все понятно)) Может, и довольно сносно ;-) :lol:
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Возникла пара вопросов, хочется обсудить.
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