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≡ 5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
82 казахстанца 24 мая на автобусе из Москвы пересекли границу на автопереходе «Кайрак». Всех пассажиров разместили в карантинные стационары и взяли анализы на КВИ. COVID-19 подтвердился у 5 человек.
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* maxsaf
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.05.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если по области будут гулять тысячу приезжих больных, и ни одного местного больного - все, в статистику их не вносить, и карантин можно снимать? :lol:
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§ Горожанин_kst
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1577
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.05.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не преувеличивай, область закрыта как и все другие регионы. Никто не гуляет. Людей завозят транзитом. Два дня на анализ, и отправка домой, в случае если анализ отрицательный. Затем 12 дней уже дома, в самоизоляции. Это официальный протокол.
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§ Горожанин_kst
Re: 5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1577
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.05.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А про "нормальную жизнь", да, соглашусь. Можно не сомневаться вирус существует, он опасен. И он ещё толком к нам и не заходил. А денежек на борьбу с ним уже спущено ого-го. Что-то ещё заначено, верится. Ощущение отчётливое, всё только начинается.
Вопросы к борцам возникают, если сейчас осторожно заявляется, что мы только на пороге...на кой было деньги на вату раскатывать? Спрос с ватокатов будет?
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§ Горожанин_kst
Re: 5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1577
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 07:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что, не доброе утро...
Затишье в лентах...
А между тем по информации республиканских СМИ в Костанае зафиксирована вторая смерть от КВИ. Погибла женщина 1965 года рождения. Других подробностей не сообщается.
Ждём усиления карантина?
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* maxsaf
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Ждём усиления карантина?

Зачем. Вдруг она не местная.

Я понимаю, юмор тут неуместен, но мож хоть так дойдет, что учитывать надо всех. Кто-то кустанайцев где-то в другой области учтет.
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§ Горожанин_kst
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1577
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А закроют нас, здесь и сейчас.
Какой уж к чёрту юмор.
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