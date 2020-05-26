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§ NG.kz
"Я вас на карантин посажу": угроза медика из Костанайской области попала на видео
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области медработник пригрозила мужчине, перевозившему груз через блокпост, посадить его на двухдневный карантин. Видео появилось в Сети.
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§ elektron
Re: "Я вас на карантин посажу": угроза медика из...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//"Медработник пояснила, что это был эмоциональный срыв, вызванный оскорблением и хамским поведением со стороны водителя.//

Ну да как же.

//а просьбы полицейских и медработника выйти из кабины отвечал оскорблениями, унижая человеческое достоинство специалистов, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Провоцировал конфликт. Требовал от работников поста лезть в кабину и обслужить его. Его требования выражались в оскорбительной форме", - пояснили в ведомстве.//

Ну а это вообще уже детский лепет. Просто представляю, как водила оскорбляет полицейских и "специалистов" и они лезут в кабину. Только уже вряд ли для его обслуживания. :lol: 8-)
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§ сайлау курманов
Re: "Я вас на карантин посажу": угроза медика из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.05.20 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна из Вершителей судеб, карьеристы,которых судьба не подняла до властной вершины, хотят показать значимость и важность своего участия в этом маскараде...
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