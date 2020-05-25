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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19268
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
китайская лапша. жизнь .

Хотелось бы лапшу Рудненского
завода - попробовать... :lol: :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

теперь мечты. понты.
только чина.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну канадцы , им дорого. ну которые на форуме. видать дорого. им.

И много тут таких? на. форуме?
Хорош уже пургу гнать. В башке тоже уже точки после каждого слова? Я вас не трогал. пока. еще. сегодня. Но видимо пора.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1308
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.05.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
только чина.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1786
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.05.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дружище Yang!

+100500!
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12721
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Дружище Yang! +100500!

Спасибо, спасибо!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че с переименованиями, латиницей? Как-то поутихло, неужели нашлось что-то важнее? :lol:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12721
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А че с переименованиями, латиницей?

Вот про латиницу тоже вспоминал - вроде новый алфавит обещали усовершенствованный, а его всё нет.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А че с переименованиями, латиницей?

Да тут не то что, латиница. Грипп, сердечно-сосудистые, да всё исчезло. Осталась одна корона! :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.20 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тоска по Родине.
Янг теперь в этой группе.
в адекватной.
Нурбанчик. туда же.
по канализации, трупам и тд понятно кто.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19268
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по канализации, трупам и тд понятно кто.

Цитата:

Есди кто то, не - знает,
то ято - я... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 26.05.2020 - 19:02]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.20 - 04:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алоха однако.
Смотрю на форуме всё как обычно, вполне "прилично". Ничего в этой жизни не меняется.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.20 - 04:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут же была как-то тема про ягоду. Искать влом. Анекдот вспомнился.
Чуть чуть переделаю.
Макс продаёт рассаду клубники.
Покупатель:- это клубника генномодифицированная?
Макс:- нет, почему вы спрашиваете?
Клубника: - да, почему вы спрашиваете?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 04:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Главное, чтобы ваши вопросы к Ясеню так и остались без ответа)) :lol:
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