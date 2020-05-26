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§ NG.kz
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
82 казахстанца 24 мая на автобусе из Москвы пересекли границу на автопереходе «Кайрак». Всех пассажиров разместили в карантинные стационары и взяли анализы на КВИ. COVID-19 подтвердился у 5 человек.
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§ maxsaf
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.05.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если по области будут гулять тысячу приезжих больных, и ни одного местного больного - все, в статистику их не вносить, и карантин можно снимать? :lol:
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§ Горожанин_kst
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.05.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не преувеличивай, область закрыта как и все другие регионы. Никто не гуляет. Людей завозят транзитом. Два дня на анализ, и отправка домой, в случае если анализ отрицательный. Затем 12 дней уже дома, в самоизоляции. Это официальный протокол.
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§ Горожанин_kst
Re: 5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.05.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А про "нормальную жизнь", да, соглашусь. Можно не сомневаться вирус существует, он опасен. И он ещё толком к нам и не заходил. А денежек на борьбу с ним уже спущено ого-го. Что-то ещё заначено, верится. Ощущение отчётливое, всё только начинается.
Вопросы к борцам возникают, если сейчас осторожно заявляется, что мы только на пороге...на кой было деньги на вату раскатывать? Спрос с ватокатов будет?
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