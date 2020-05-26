Горожанин_kst Re: 5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1575

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:30 Цитата: electro:



Это не просто важно, это категорически важно. Один-два залётных инфицированных могут повлиять на принятие решения об ужесточении карантина!

Лечите здесь, так и быть, мы не звери, понимаем, что медлить и таскать заражённых через всю страну опасно. Но цифирь ведите по чесноку! Шкафы к шкафам, котлеты к котлетам, кустанайцев нам, а чужих нам в статистику не надо!