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Горожанин_kst:
Выберут одну-две области для завоза возвращенцев. Эдакие короновирусные ворота.
Эти ворота вполне естественные - мегаполисы (Астана, Алма-Ата) для возвращенцев на самолётах, приграничные регионы - для наземного транспорта. Глупо как-то везти человека, прибывшего из РФ сразу в Алма-Ату - он за 36 часов до неё на поезде кучу людей перезаражает ещё. Ну и наоборот.
Цитата:
Горожанин_kst: Повезёт ещё, если именно к новому году карантин тогда снимут, так то. Я думаю что к нормальной жизни в этом году ещё не вернёмся - ограничения в любом случае будут. Пока неясно - будет ли вспышка осенью.
[Исправлено: Victor Yang, 26.05.2020 - 23:16]