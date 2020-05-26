elektron Re: "Я вас на карантин посажу": угроза медика из... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5040

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:54 //"Медработник пояснила, что это был эмоциональный срыв, вызванный оскорблением и хамским поведением со стороны водителя.//



Ну да как же.



//а просьбы полицейских и медработника выйти из кабины отвечал оскорблениями, унижая человеческое достоинство специалистов, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Провоцировал конфликт. Требовал от работников поста лезть в кабину и обслужить его. Его требования выражались в оскорбительной форме", - пояснили в ведомстве.//



Ну а это вообще уже детский лепет. Просто представляю, как водила оскорбляет полицейских и "специалистов" и они лезут в кабину. Только уже вряд ли для его обслуживания.