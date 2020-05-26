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§ NG.kz
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38935
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
82 казахстанца 24 мая на автобусе из Москвы пересекли границу на автопереходе «Кайрак». Всех пассажиров разместили в карантинные стационары и взяли анализы на КВИ. COVID-19 подтвердился у 5 человек.
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§ alex_60
Re: 5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.05.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас на форуме всего два незараженных.
так они думают.
вот на них как раз табличку повесить.
чтобы от них люди шарахались.
про местных понятно.
у тех, денег на полет к нам нет.
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§ Горожанин_kst
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1571
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.05.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все пятеро не кустанайцы(!).
И зачем тогда их нам в статистику вписывать? Да, они лечаться на территории области, но они не местные.
Ps: пропустил первые строки, прошу прощения
Спасибо, что поправили

[Исправлено: Горожанин_kst, 26.05.2020 - 21:21]
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§ Rexyn
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 206
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 26.05.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
В КН писали, что все пятеро не кустанайцы(!).

Так и мы это написали.Прямо в первом предложении.
Цитата:
Все случаи завозные и все заболевшие - не жители Костанайской области.
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§ electro
Re: 5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 26.05.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

А зачем это число добавлено в статистику Кустанайской области?
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§ elektron
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
А зачем это число добавлено в статистику Кустанайской области?

Наверное затем, что на территории области, не? ;-)
А вообще если серьёзно. Могу предположить с уверенностью в 99%, что если проверить всех, да ещё и на антитела, то легко 2/3 населения окажется или переболевшими или заражёнными в общей сложности.
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§ Горожанин_kst
Re: 5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1571
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.05.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Это не просто важно, это категорически важно. Один-два залётных инфицированных могут повлиять на принятие решения об ужесточении карантина!
Лечите здесь, так и быть, мы не звери, понимаем, что медлить и таскать заражённых через всю страну опасно. Но цифирь ведите по чесноку! Шкафы к шкафам, котлеты к котлетам, кустанайцев нам, а чужих нам в статистику не надо!
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§ Victor Yang
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12720
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.05.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Но цифирь ведите по чесноку!

А что не так? Называется количество инфицированных, которые НАХОДЯТСЯ в области - это могут быть иностранцы, лунатики или марсиане. Но они находятся в области и совсем неважно где их постоянное место жительства.
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§ elektron
5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати очень интересный факт. Почему первые случаи начали регистрировать после официального "приглашения"? 8-)
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