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§ NG.kz
АвтоЦОНы временно приостанавливают регистрацию автотранспорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38935
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.20 - 07:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 мая 2020 года с 9.00 до 12.30 часов приостанавливается оказание государственной услуги по регистрации транспорта во всех Центрах обслуживания населения страны и на портале “Электронного правительства”, сообщают в Комитете административной полиции.
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§ peshexod
Re: АвтоЦОНы временно приостанавливают регистрацию...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3500
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 26.05.20 - 07:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ответственные чиновники будут всё разъяснять, что будем делать мы? :-o
Нам же надо выстроить версии, покопаться в сети и собрать чужие фантазии на сей счёт.
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§ maxsaf
АвтоЦОНы временно приостанавливают регистрацию автотранспорта
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.05.20 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
покопаться в сети и собрать чужие фантазии на сей счёт.

И разослать всем по вацапу с пометкой "Срочно. Не фейк. Инфа - сотка" :lol: :lol:
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§ Я
Re: АвтоЦОНы временно приостанавливают регистрацию...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 26.05.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут и фантазии ни к чему .
Вчера . АвтоЦОН . Погода прекрасная , солнышко печет , в помещение не пускают из-за изоляции. Можете себе представить сколько правдивых слов было сказано в ожидании своей очереди. А уж когда выяснялось, что при оформлении работники допускали ошибки и нужно было все повторять, подключались уже фантазии.
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