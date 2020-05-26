Я Re: АвтоЦОНы временно приостанавливают регистрацию... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 293

Регистрация: 02.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:40 А тут и фантазии ни к чему .

Вчера . АвтоЦОН . Погода прекрасная , солнышко печет , в помещение не пускают из-за изоляции. Можете себе представить сколько правдивых слов было сказано в ожидании своей очереди. А уж когда выяснялось, что при оформлении работники допускали ошибки и нужно было все повторять, подключались уже фантазии.